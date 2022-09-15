Сотни смертей и хаос из-за отключения электричества предрекли в Германии | 360°

Мир 15 сентября 2022, 09:01 Поделиться Telegram

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Viber Сотни смертей и хаос из-за отключения электричества предрекли в Германии FAZ: в отдельном районе ФРГ погибнут 400 человек за первые 96 часов без света РИА «Новости»

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Более 400 человек погибнут в течение первых четырех суток без электричества в отдельно взятом районе Германии. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung предрекло также грабежи и хаос в случае повсеместного отключения электроэнергии.

«Отключение электроэнергии будет стоить многих жизней», — отмечается в статье.

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Газета спрогнозировала возможный вариант энергетического коллапса в районе Райнгау-Таунус в федеральной земле Гессен. По мнению немецких журналистов, через два часа после отключения электричества перестанут работать охранные и пожарные сигнализации. Еще через восемь часов выйдут из строя средства связи аварийно-спасательных служб. Через сутки остановятся очистные сооружения, начнется массовый падеж скота на местных фермах.

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Далее ситуацию усугубят грабежи и пожары, общий ущерб от которых, по прогнозам, может достичь 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что США заинтересованы в обострении ситуации на Украине, чтобы разорить Европу и помешать дружбе России и Германии. Такое мнение высказал немецкий профессор экономики Кристиан Крайс.

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