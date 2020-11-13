В Германии посчитали российские санкции необоснованными

Россия зеркально ответила Германии и Франции на санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. В немецком правительстве назвали это решение «неоправданным и несоразмерным».

«У России есть все необходимое, чтобы расследовать данное преступление. Вместо этого глава российского МИД объявляет о введении санкций против представителей других государств. Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным», — приводит ТАСС слова официального представителя Кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Он добавил, что зеркальные санкции вынесут российскую проблему на уровень двусторонних отношений с Германией и Францией.

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Москва вводит зеркальные меры в отношении ФРГ и Франции после ограничений Евросоюза в отношении руководящих сотрудников администрации российского президента. ЕС таким образом решил «наказать» РФ после истории об «отравлении» Навального боевым веществом «Новичок», следы которого якобы нашли в его организме медики берлинской клиники «Шарите».