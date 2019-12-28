В Германии пассажиры трамвая взяли его управление на себя

Инцидент произошел поздно вечером. Пассажиры в какой-то момент заметили, что трамвай перестал останавливаться на остановках. Они попытались связаться с машинистом, однако им никто не ответил.

Ситуацию не спасло и нажатие на кнопку экстренной остановки. В итоге двое из пассажиров решили разбить стекло кабины машиниста, где и обнаружили его без сознания. После этого находящиеся в трамвае связались с транспортной компанией, где им смогли объяснить, что сделать для остановки состава.

В происшествии никто не пострадал. На данный момент ничего не известно о причинах плохого самочувствия машиниста. Мэр Бонна Ашок Фридхаран назвал пассажиров героями.

Ранее сообщалось, что 14 декабря состоялся массовый забег для тех, что хотел посоревноваться в скорости с трамваем. Акция получила название «Обгони трамвай» и прошла в Краснодаре уже во второй раз. Люди на своих двоих оказались быстрее.