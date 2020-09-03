В Германии ответили на слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

«Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», — рассказали в кабмине.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Борт экстренно приземлился в Омске. Спустя два дня политика госпитализировали в немецкую клинику «Шарите».

В среду власти Германии заявили, что немецкие специалисты лаборатории нашли в организме Алексея Навального нашли следы вещества из группы «Новичок». Лукашенко заявил, что эти выводы фальшивка. У него есть доказательства — перехваченный разговор Варшавы и Берлина.