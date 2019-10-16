В Германии отметили юбилей самого старого ленивца
Самка ленивца по кличке Паула празднует 50-летие в зоопарке Берлина (Германия). Животное стало самым старым ленивцем. Эти млекопитающие живут до 20 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Би-би-си».
Паула обитает в зоопарке Галле в центральной Германии. В июне ей исполнилось 50 лет, однако сегодня животное внесли в книгу рекордов Гиннеса. Достижение записали как раз перед Всемирным днем ленивца — 20 октября.
Паула переехала в Германию из Южной Америки в возрасте двух лет. Сотрудники зоопарка на протяжении 20 лет считали ее самцом. Однако в 1995 году ультразвуковое сканирование показало, что млекопитающее — самка.