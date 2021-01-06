В Германии назвали условие производства «Спутника V» в Европе

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе теоретически возможно, если препарат получит сертификат со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Об этом заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», — приводят «Известия» слова Деммер на брифинге в Берлине.

Она не уточнила, поступал ли от России в агентство запрос на получение сертификата.

Накануне президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с пандемией коронавируса и перспективы совместного производства вакцины.

«Спутник V» создали в Центре имени Гамалеи. Во всех регионах России в декабре началась масштабная вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в гражданский оборот уже поступило более 1,5 миллиона доз вакцины. Об этом пишет «Газета.ru».

Накануне руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал число привитых россиян. По его словам, препарат получили более миллиона человек.