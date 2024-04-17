Мир 17 апреля 2024, 23:11 В Германии нашли более 160 украинских детей, считавшихся вывезенными в Россию Нацполиция Украины: в ФРГ нашли 161 ребенка, которых считали вывезенными в РФ Freepik

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Более 160 детей, которые ранее считались вывезенными в Россию, обнаружили в Германии. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, его слова привели на сайте ведомства.

«Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ, <…> установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка», — заявил Выговский.

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Ранее киевские власти заявляли, что этих детей вывезли в Россию. Детский омбудсмен в России Мария Львова-Белова предложила поискать украинских детей, которые якобы вывезены в РФ, в других странах. Она заявила, что Украина намеренно создает мифы о якобы «депортации» в РФ множества украинских детей. Львова-Белова заявила, что часть детей из этих списков находится дома с родителями или родственниками, часть из них вообще никогда не разлучалась с близкими.

В Харьковской области Украины из 47 населенных пунктов проводят принудительную эвакуацию семей с детьми. На приграничных с Россией территориях проживает 182 ребенка.