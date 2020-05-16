В Германии каннибалу Армину Майвесу разрешили гулять по городу

Широкую известность убийца приобрел в 2001 году, когда стало известно о его преступлении. Мужчина познакомился с берлинским программистом Юргеном Брандесом в интернете. Следствие установило, что их свело тематического сообщество экстремального фетишизма.

Широкий резонанс в обществе спровоцировал тот факт, что убийство произошло с согласия жертвы. Сам программист имел мазохистские наклонности и попросил Майвеса его убить и съесть.

Немец получил пожизненный срок, однако это не помешало руководству страны позволить ему прогулки. По мнению сотрудников тюрьмы, он «дружелюбный и общительный человек». За годы заключения он стал вегетарианцем, вступил в партию «зеленых» и начал ходить в церковь.

Каннибал гуляет в сопровождении полицейских, перед выходом ему выдают солнцезащитные очки и шляпу, чтобы скрыть его личность. Жители Германии отреагировали негативно на такое послабление для преступника.