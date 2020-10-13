В Генпрокуратуре высказались об ультиматуме Тихановской
«В целом любая массовая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит [правовой] оценке. <…> Telegram-канал, где была распространена информация, — не официальные СМИ. Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять. Кто ее распространил. Пока ничего по этому поводу сказать не могу», — приводит РИА «Новости» слова начальника отдела информации Генпрокуратуры Анжелики Курчак.
Собеседница агентства добавила, что эту информацию обязательно изучат, однако пока рано говорить, какой орган этим займется.
13 октября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своем Telegram-канале опубликовала ультиматум руководству республики. Она потребовала, чтобы действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко оставил свой пост, остановил насилие и выпустил на свободу всех политических заключенных. На все про все оппозиционерка отрядила ему срок до 25 октября. В противном случае она пообещала национальную забастовку и блокировку всех дорог в стране.
Массовые протесты и стычки с силовиками начались в Белоруссии после оглашения результатов выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победу с большим перевесом одержал Лукашенко. Несогласные с итогами голосования жители республики вышли на улицы.