В Генпрокуратуре высказались об ультиматуме Тихановской

Белорусское надзорное ведомство не исключило, что ультиматуму Светланы Тихановской властям республики об отставке Александра Лукашенко и забастовке дадут правовую оценку. Прокуратура оценит достоверность этого сообщения.

«В целом любая массовая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит [правовой] оценке. <…> Telegram-канал, где была распространена информация, — не официальные СМИ. Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять. Кто ее распространил. Пока ничего по этому поводу сказать не могу», — приводит РИА «Новости» слова начальника отдела информации Генпрокуратуры Анжелики Курчак.

Собеседница агентства добавила, что эту информацию обязательно изучат, однако пока рано говорить, какой орган этим займется.

13 октября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своем Telegram-канале опубликовала ультиматум руководству республики. Она потребовала, чтобы действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко оставил свой пост, остановил насилие и выпустил на свободу всех политических заключенных. На все про все оппозиционерка отрядила ему срок до 25 октября. В противном случае она пообещала национальную забастовку и блокировку всех дорог в стране.

Массовые протесты и стычки с силовиками начались в Белоруссии после оглашения результатов выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победу с большим перевесом одержал Лукашенко. Несогласные с итогами голосования жители республики вышли на улицы.