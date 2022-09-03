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Германия фактически ввязалась в войну с Россией поставками оружия на Украину

Экс-главред Junge Welt Шельцель: Германия фактически находится в состоянии войны с Россией

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Германия фактически начала войну с Россией, поставляя оружие на Украину. Страна пошла по пути «беспримерного перевооружения», а украинский кризис стал для этого предлогом.

Бывший главный редактор Junge Welt Арнольд Шельцель в колонке для газеты отметил, что немцы недалеки от следующего шага в противостоянии.

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«Германия находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, [она] может перейти к следующему шагу — к войне с Россией, в которой уже фактически участвует поставками оружия на Украину», — написал Шельцель.

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Он предостерег, что поставки оружия Украине, где сейчас Россия проводит специальную военную операцию, в будущем могут привести к прямому вооруженному конфликту.

Журналист привел слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости расширить военные способности Евросоюза. По словам Шельцеля, немецкие власти использовала ситуацию на Украине в качестве предлога для милитаризации.

Ранее министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн осудил Запад за упущенный шанс построить нормальные отношения с Россией.

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