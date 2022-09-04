Мир 04 сентября 2022, 18:14 Поделиться Telegram

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Viber Германия призналась, что долго готовилась к отказу от российского газа Шольц: в Германии готовились к отказу от газа из России с декабря 2021 года

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Подготовку к отказу от российского газа в Германии начали еще в декабре 2021 года. Немецкие власти рассчитывают на полное прекращение поставок голубого топлива из России к этой зиме.

Сроки телеканалу ZDF озвучил канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Отказ от поставок энергоносителей из России запланирован на декабрь 2022 года», — сказал глава немецкого правительства.

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Шольц подчеркнул, что страна постепенно заполняла хранилища, решив не пользоваться российским газом.

В Германии, пообещал канцлер, на фоне запланированных мер оперативно введут верхний предел стоимости электричества.

«Это сейчас произойдет так быстро, насколько возможно», — сказал он.

Страна, напомнил Шольц, переживает сложные времена. Говоря о возможности полного отключения электроэнергии и газа предстоящей зимой, он выразил надежду, что этого не случится, «насколько можно судить». Полностью исключать блэкаут канцлер не стал.

Ранее Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком энергоносителей. Глава немецкого правительства добавил, что такого положения дел не было даже во время холодной войны, когда Советский Союз поставлял газ в Германию.

Канцлер заметил, что последствия ситуации на Украине его государство ощутит в полной мере, но не откажется от поддержки Киева. По мнению Шольца, вина за сложности, с которыми столкнется Германия в ближайшее время, полностью лежит на России.

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