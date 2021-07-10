Существующие между Украиной и ФРГ разногласия по российскому трубопроводу «Северный поток — 2» можно разрешить различными способами, например, предоставить Киеву компенсации, если Украина потеряет роль транзитера газа. Об этом говорится в материале немецкого журнала Spiegel.

Также, как отмечено в публикации, обсуждается вариант, при котором Германия может предложить Украине «сотрудничество в производстве водорода».

Третий вариант заключается в том, что ФРГ «обещает» выделить Украине миллиарды долларов на ремонт «абсолютно изношенной» украинской газотранспортной системы, которую, как говорится в материале, десятки лет никто не приводил в порядок, уточнила «Газета.ru».

Президент Украины Владимир Зеленский намерен озвучить веские аргументы против газопровода «Северный поток — 2». Вопрос украинский лидер поднимет на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Новый пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил на брифинге, что Зеленский расскажет о вреде СП-2 европейским странам и самой Украине.