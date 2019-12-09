«Катастрофа всемирного масштаба». В Фонде Ельцина назвали последствия присоединения Крыма в 1991 году

Во время распада СССР территории Крыма и Донбасса входили в состав Украинской ССР. Их присоединение к России могло привести к гражданской войне всемирного масштаба. Такое заявление «360» сделал директор Фонда содействия гуманитарному развитию общества имени Ельцина Евгений Волк.

По словам экс-главы администрации президента Бориса Ельцина Сергея Филатова, Луганск, Донецк и Крым в 1991 году могли стать территорией России. Этого не произошло потому, что Москва не нашла времени обсудить территориальное деление СССР.

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«Я абсолютно не согласен с этой точкой зрения, поскольку в 1991-м Крым и Донбасс входили в состав Украинской ССР и отдавать было нечего. Это было принадлежностью Украины, в соответствии с решениями, принятыми еще после Гражданской войны и подтвержденными Ялтинскими соглашениями», — пояснил Волк.

Говорить о том, что Ельцин отдал Донбасс и Крым Украине, совершенно неправомерно, уверен директор Фонда. На момент заключения Беловежских соглашений эти территории были Украинской ССР.

«Конечно, возможен был вариант и переговоры о том, чтобы эти территории как-то вернуть, но на тот момент такой вариант был совершенно нереален, поскольку в случае, если бы Россия поставила вопрос о возврате этих территорий, то была бы реальная опасность гражданской войны по югославскому сценарию», — отметил Волк.

Он добавил, что Ельцин в те годы ставил подобный вопрос перед президентом Украины Леонидом Кравчуком, который отреагировал резко негативно. Киев не собирался отдавать Донбасс и Крым, а также не был намерен вести какие-либо переговоры об их статусе.

Также стоит учитывать многонациональность армии СССР, которая в немалой степени состояла из украинских военнослужащих.

«Украинская армия в свою очередь насчитывала немало русских, в реальности была опасность гражданской войны всеобщего масштаба. Учитывая нахождение ядерного оружия на территории России и Украины, это могла бы быть катастрофа всемирного масштаба», — заверил Волк.

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Он подчеркнул, что слова о том, что Ельцин отдал Украине Донбасс и Крым, совершенно неправомерны. В 1991-м году, чтобы включить юго-восток Украины в состав России, должны были приниматься новые решения и вестись переговоры на союзном уровне.

«Скажем, Хрущев в 1954 году волевым решением, даже без проведения должных законодательных процедур, отдал Крым Украине. В принципе, такой вариант гипотетически мог осуществить Горбачев на союзном уровне, но никак не Ельцин. Он являлся руководителем России, а не СССР», — заключил директор Фонда Ельцина.