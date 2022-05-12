Бомбоубежище со спортзалом и футбольным полем в Финляндии сняли на видео

В столице Финляндии сняли на видео одно из бомбоубежищ, рассчитанное на несколько тысяч человек. Оно больше похоже на маленький подземный город. Там есть и парковка, и спортзал, даже футбольное поле.

Для детей предусмотрена площадка для игр, перекусить можно в кафетерии. Такое бомбоубежище в Хельсинки не единственное. В нескольких таких укрытиях, по оценке специалистов, могут разместиться все жители города. Бомбоубежища могут защитить их даже от ядерного удара, утверждают власти.

Парламент Финляндии 16 мая собрался провести дебаты о вступлении страны в НАТО, написала «Газета.ru». При этом формальное решение по данному вопросу примут 15 мая.

Сегодня президент страны Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин опубликовали заявление, в котором указали на то, что Финляндии нужно как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО.