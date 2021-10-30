Компания Facebook, которая недавно была переименована в Meta, весной 2021 года планировала модернизировать свои продукты таким образом, чтобы привлекать детей от шести лет, сообщила телекомпания NBC.

Традиционно продукция компании ориентировалась на возрастные группы от 13 лет, отметила телекомпания. Но потеря популярности приложений компании среди молодежи натолкнула ее менеджмент на мысли о том, что привлекать пользователей следует с раннего возраста, и тогда в последствии они долгие годы будут использовать продукцию Facebook.

Подготовленная в апреле 2021 года внутренняя записка предлагала нанять на работу специалистов, которые будут создавать и продвигать контент для возрастных групп от шести до девяти лет и от 10 до 12 лет.

Сейчас, как отметила NBC, невозможно уточнить, в какой степени были реализованы эти планы.

Основатель Facebook Марк Цукерберг на презентации, посвященной ребрендингу компании, заявил о смене названия — она стала Meta, — а также показал новый логотип, выполненный в виде синей ленты Мебиуса.

Ребрендинг произошел на фоне атаки журналистов на компанию. Они опубликовали внутренние документы, подрывающие имидж корпорации. Но, судя по данным биржи, где акции компании пошли вверх, для Цукерберга смена названия оказалась успешной.