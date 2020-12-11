В Евросоюзе расширили санкции против Турции

Саммит Евросоюза согласовал введение санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Координировать свои действия и решения по Турции ЕС намерен с властями США.

В заявлении участников саммита ЕС, который проходит в Брюсселе, говорится, что Евросоюз остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности.

«В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — говорится в заявлении, выдержку из которого цитирует ТАСС.

При этом в документе отмечается, что координировать свои действия и решения по Турции Евросоюз намерен с властями США.

Палата представителей американского Конгресса большинством голосов утвердила поправки об ужесточении санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Эти меры они прописали в проекте военного бюджета на следующий год. Отдельно прописаны рестрикции для Анкары за покупку российских систем С-400.