Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе отклонили инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с главой России Владимиром Путиным, сообщило Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Эта инициатива, как отметило агентство, не вошла в итоговое заявление саммита по России из-за заявлений нескольких стран Восточной Европы о том, что они готовы наложить на этот документ вето.

Газета The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщила, что Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают необходимым обдумать возможность организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием российского президента Владимира Путина в будущем.

Также Меркель заявила о необходимости добиться прямого диалога между руководством России и Евросоюза. Также она заметила, что нужно выработать единый подход к «провокациям» со стороны РФ.