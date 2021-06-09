В Евросоюзе одобрили введение коронавирусного сертификата

В Евросоюзе одобрили введение коронавирусного цифрового сертификата. За появление такого документа проголосовало абсолютное большинство депутатов Европейского парламента.

Теперь решение о введении сертификата должно пройти процедуру технического оформления. Окончательное вступление его в силу произойдет после публикации в официальном журнале ЕС, сообщило РИА «Новости».

Выдача коронавирусных сертификатов формально должна стартовать в Евросоюзе 1 июля. Но в тестовом режиме их получили более миллиона жителей стран ЕС. Цифровой документ можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода.

Сертификаты могут содержать три варианта данных. Это может быть информация о прививке от коронавируса, данные об отрицательном ПЦР-тесте либо о факте перенесенного заболевания и наличии антител.

В документ могут быть внесены сведения только о тех вакцинах, которые были централизованно одобрены в ЕС. При этом страны союза могут самостоятельно признавать на своей территории и другие препараты.

Действие сертификата будет ограничено 12 месяцами. Еврокомиссия также собиралась выделить почти 100 миллионов евро, чтобы упростить проведение тестов для внесения информации в этот документ.