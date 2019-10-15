В Европе связали протесты Греты Тунберг с Россией

Депутат Европарламента Йорг Мойтен захотел выяснить, не оказывает ли Москва поддержку экологическим протестам в Европе. Он заявил, что Россия может финансировать в том числе и протест юной экоактивистки Греты Тунберг.

Мойтен отметил, что климатические акции оказывают «сильное влияние на политику, что препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния и занятости населения.

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Парламентарий увидел в протестах негативное влияние на объединение Европы и призвал коллег изучить возможность поддержки подобных мероприятий со стороны России.

«Не имея в своем распоряжении выводов такого расследования, может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?» — задался вопросом Мойтен. Его слова цитирует RT.

Политолог Александр Асафов назвал очередную попытку ЕП связать проблемы с Россией забавной.

«Экологическая повестка, конечно, испытывает определенные манипуляции, но говорить о влиянии России, на мой взгляд, достаточно забавно», — приводит RT слова Асафова.

О 16-летней Тунберг вновь заговорил на весь мир после ее эмоционального выступления на климатическом саммите ООН. Она основала «Школьную забастовку за климат» — международное движение, в рамках которого дети в некоторых странах по пятницам ходят на экологические митинги вместо занятий.