  • В Европе связали протесты Греты Тунберг с Россией

    15 октября 2019, 09:01

    Андрей Иванов

    Депутат Европарламента Йорг Мойтен захотел выяснить, не оказывает ли Москва поддержку экологическим протестам в Европе. Он заявил, что Россия может финансировать в том числе и протест юной экоактивистки Греты Тунберг.

    Мойтен отметил, что климатические акции оказывают «сильное влияние на политику, что препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния и занятости населения.

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    Парламентарий увидел в протестах негативное влияние на объединение Европы и призвал коллег изучить возможность поддержки подобных мероприятий со стороны России.

    «Не имея в своем распоряжении выводов такого расследования, может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?» — задался вопросом Мойтен. Его слова цитирует RT.

    Политолог Александр Асафов назвал очередную попытку ЕП связать проблемы с Россией забавной.

    «Экологическая повестка, конечно, испытывает определенные манипуляции, но говорить о влиянии России, на мой взгляд, достаточно забавно», — приводит RT слова Асафова.

    О 16-летней Тунберг вновь заговорил на весь мир после ее эмоционального выступления на климатическом саммите ООН. Она основала «Школьную забастовку за климат» — международное движение, в рамках которого дети в некоторых странах по пятницам ходят на экологические митинги вместо занятий.