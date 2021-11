В Европе резко начали исчезать воробьи

В Европе резко сократилась популяция воробьев. На их исчезновение могло повлиять изменение методов ведения сельского хозяйства. В земледелии начали использовать химикаты, которые убивают насекомых — один из основных видов пищи для птиц.

Данные о 378 видах птиц, обитающих на территории Евросоюза и Великобритании, проанализировали ученые нескольких организаций. В исследовании приняли участие специалисты британского Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), международной организации по защите птиц BirdLife International и Чешского общества орнитологии. Результаты их работы опубликовал ресурс Zenodo.

С 1980 по 2017 год, отмечено в работе, гнездящихся птиц стало меньше на 17-19%. Исчезло порядка 600 миллионов особей. Домовой воробей пострадал больше остальных, потеряв половину популяции — 247 миллионов особей. Еще на 30 миллионов особей стало меньше евразийских древесных воробьев. Численность других видов птиц в Европе тоже сократилась.

Исчезновение домовых воробьев из многих европейских городов эксперты пока объяснить не в силах. Среди вероятных причин они называют нехватку продуктов питания, специфические болезни птиц и загрязнение воздуха.

Руководитель службы охраны природы BirdLife Europe Анна Станева в беседе с The Guardian отметила, что отчет указывает на тревожные сигналы природы. Меры для защиты птиц, которые считаются редкими или находятся под угрозой исчезновения, она назвала недостаточными для поддержания популяции других видов. Среду обитания птиц уничтожают люди.

Станева призвала правительства всех европейских стран юридически закрепить обязательные цели по восстановлению природы. Иначе последствия окажутся серьезными в том числе для человека.