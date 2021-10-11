В Европе призвали развивать атомную энергетику

Ряд стран Евросоюза выступил за признание атомной энергетики «зеленой» отраслью промышленности до конца текущего года. Инициатива призвана снизить цены на газ в Европе, а также создать новые рабочие места, написала газета Le Figaro.

Авторы инициативы считают, что развитие мирного атома поможет решить проблему с высокими ценами на газ в Европе. Атомная же энергетика позволит быть странам Евросоюза более независимыми от поставок топлива из других стран. На Западе считают, что атомная энергетика играет важную роль в защите климата, а развитие этой области создаст около миллиона новых рабочих мест. По мнению специалистов, ускорит использование атомной энергетики и общее развитие европейской промышленности. Всего инициативу поддержали представители 10 стран, в числе которых Франция, Румыния, Польша, Венгрия, Словакия, Финляндия, Болгария, Хорватия, Словения и Чехия.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о максимально низкой цене на газ для Белграда.