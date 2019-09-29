В Европарламенте прокомментировали лишение лицензии телеканала «112 Украина»

Депутат Европарламента от Великобритании Нейтан Гилл выразил свое мнение решением украинских властей лишить телеканал «112 Украина» лицензии на эфирное вещание. Власти страны Гилл не похвалил.

Оппозиционный телеканал «112 Украина» лишили лицензии Подробнее

Нейтан Гилл назвал телеканал «112 Украина» площадкой «для высказывания в эфире всех политических сил». Он предложил властям страны задуматься, как лишение лицензии выглядит со стороны, то есть на международной арене и, в особенности, перед европейскими союзниками. Также евродепутат предложил подумать, как оценят подобный ход рядовые украинцы.

«И для властей это довольно пугающее действие. То, что сейчас произошло — это напрямую вредит демократии, и ограничивает возможность украинского народа на получение информации», — заявил депутат Европарламента.

26 сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об отказе в продлении лицензии на эфирное вещание телеканалу «112 Украина». Основной причиной были названы систематические нарушения условий лицензии и отсутствие реакции на вынесенные предупреждения.

В офисе Зеленского заявили, что в ближайшее время в стране обновится состав Национального совета по телевидению и радиовещанию. Это будет сделано для «упорядочивания ситуации на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии».