В Европарламенте прокомментировали лишение лицензии телеканала «112 Украина»
Оппозиционный телеканал «112 Украина» лишили лицензииПодробнее
Нейтан Гилл назвал телеканал «112 Украина» площадкой «для высказывания в эфире всех политических сил». Он предложил властям страны задуматься, как лишение лицензии выглядит со стороны, то есть на международной арене и, в особенности, перед европейскими союзниками. Также евродепутат предложил подумать, как оценят подобный ход рядовые украинцы.
«И для властей это довольно пугающее действие. То, что сейчас произошло — это напрямую вредит демократии, и ограничивает возможность украинского народа на получение информации», — заявил депутат Европарламента.
26 сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об отказе в продлении лицензии на эфирное вещание телеканалу «112 Украина». Основной причиной были названы систематические нарушения условий лицензии и отсутствие реакции на вынесенные предупреждения.
В офисе Зеленского заявили, что в ближайшее время в стране обновится состав Национального совета по телевидению и радиовещанию. Это будет сделано для «упорядочивания ситуации на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии».