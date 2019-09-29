  • В Европарламенте прокомментировали лишение лицензии телеканала «112 Украина»

    29 сентября 2019, 05:41

    Светлана Степанова

    Депутат Европарламента от Великобритании Нейтан Гилл выразил свое мнение решением украинских властей лишить телеканал «112 Украина» лицензии на эфирное вещание. Власти страны Гилл не похвалил.
    В Европарламенте прокомментировали лишение лицензии телеканала «112 Украина»

    Оппозиционный телеканал «112 Украина» лишили лицензии

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    Нейтан Гилл назвал телеканал «112 Украина» площадкой «для высказывания в эфире всех политических сил». Он предложил властям страны задуматься, как лишение лицензии выглядит со стороны, то есть на международной арене и, в особенности, перед европейскими союзниками. Также евродепутат предложил подумать, как оценят подобный ход рядовые украинцы.

    «И для властей это довольно пугающее действие. То, что сейчас произошло — это напрямую вредит демократии, и ограничивает возможность украинского народа на получение информации», — заявил депутат Европарламента.

    26 сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об отказе в продлении лицензии на эфирное вещание телеканалу «112 Украина». Основной причиной были названы систематические нарушения условий лицензии и отсутствие реакции на вынесенные предупреждения.

    В офисе Зеленского заявили, что в ближайшее время в стране обновится состав Национального совета по телевидению и радиовещанию. Это будет сделано для «упорядочивания ситуации на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии».