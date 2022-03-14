В ЕС заявили, что вступление НАТО в конфликт вокруг Украины чревато мировой войной

Вступление НАТО в конфликт вокруг Украины может обернуться началом третьей мировой войны. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе интервью испанской газете El Pais.

«Россия — ядерная держава, и мы понимаем, что если этот конфликт превратится в [конфликт] НАТО против России, то мы придем к третьей мировой войне», — сказал Мишель.

Он отметил, что находится в постоянном контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским. Комментируя возможное присоединение Украины к Евросоюзу, глава Евросовета отметил, что расширение сообщества — это деликатный вопрос, по которому не все европейские страны имеют одинаковое мнение.

«Соглашения об ассоциации имеют огромный потенциал, который недооценивается», — добавил он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также предупреждал европейские страны, что вступление в вооруженный конфликт с РФ обернется третьей мировой войной. Об этом написало издание Nation news.

О том, что США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, даже если это приведет к мировой войне, американский президент Джо Байден заявил 11 марта. Он сообщил о намерении Соединенных Штатов «защищать каждый дюйм территории НАТО», а также о том, что страна отправила 12 тысяч военных на границы с Россией — в Латвию, Эстонию, Румынию.