Несколько европейских стран предложили смягчить ограничения на въезд иностранных туристов, имеющих отрицательный тест на коронавирус, уже им переболевших или вакцинированных. Пока неизвестно, какие государства выступили с этим призывом. Но для их экономики важна туристическая отрасль.

Об этом Bloomberg сообщили дипломатические источники. Некоторые страны начали продумывать планы одностороннего открытия границ для иностранцев. В первую очередь, для приезжих из Великобритании.

Собеседники агентства не перечислили страны, сделавшие предложение, но подчеркнули, что для них туризм играет большую роль. В конце марта в ЕС будет обсуждаться вопрос о создании пропускной системы, похожей на ковид-паспорта.

Президент России Владимир Путин пообещал, что власти не будут мешать россиянам проводить отпуск за рубежом. Но напомнил, что во многих странах ситуация с пандемией довольно тяжелая.