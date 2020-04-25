В Ереване отметили 105-ю годовщину геноцида армян Османской империей

В этом году День памяти жертв геноцида армян в Ереване отметили в условиях пандемии коронавируса в сокращенном варианте. Было отменено традиционное факельное шествие к мемориалу памяти «Цицернакаберд».

Как сообщило агентство Reuters, все массовые мероприятия в память о полутора миллионах погибших не состоялись из-за введенного ранее в Армении режима чрезвычайного положения.

Правительство страны предложило гражданам не выходить на улицы, а отправлять текстовые сообщения, которые проецировались на колонны мемориала.

В 21:00 зазвонили церковные колокола, была выключена подсветка государственных зданий. Жители Еревана погасили свет в окнах квартир, зажгли свечи или включили экраны мобильных телефонов.

В декабре прошлого года Сенат Конгресса США признал геноцид армян в Османской империи. Президент Турции Реджип Эрдоган до сих пор отказывается это сделать.