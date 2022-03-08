Еврокомиссия анонсировала скорое включение Украины в энергосистему ЕС

Украина присоединится к единой энергосистеме Евросоюза в ближайшее время. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, обсуждая план по отказу от российских энергоресурсов к 2030 году.

Он напомнил, что страны Евросоюза продолжают поставлять на Украину топливо и генераторы.

«Еврокомиссия сделает все, чтобы в кратчайшие сроки присоединить Украину к энергосистеме ЕС», — заявила Симсон.

Украина планировала полностью отключиться от энергосистем России и Белоруссии и синхронизироваться с европейской сетью уже в этом году. Но из-за резкого роста цен на энергоносители сроки сдвинулись.

В феврале этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о введении временного отключения всей энергосистемы Украины от России и Белоруссии. По его словам, в стране достаточно ресурсов, чтобы пройти отопительный сезон без последствий.

Процесс синхронизации энергосистем Украины и Евросоюза предусматривает годовой изолированный режим работы сетей страны. После включения в европейскую энергосистему украинские компании должны полностью перейти на новые правила и процедуры работы.