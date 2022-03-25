В ЕК заявили, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях

Евросоюз посчитал не допустим оплачивать российский газ российскими рублями. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что такой вариант неприемлем. Ведь, по ее мнению, выплаты в рублях будут являться нарушением антироссийских санкций, который ввел ЕС.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — сказала фон дер Ляйен. Ее слова привел Reuters.

Ранее президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства о том, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. По его словам, не имеет смысла поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать от оплату в валюте. Путин также сообщил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, которые зафиксированы в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.