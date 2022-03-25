В ЕК заявили, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС не позволит платить за газ рублями, обходя санкции
Евросоюз посчитал не допустим оплачивать российский газ российскими рублями. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что такой вариант неприемлем. Ведь, по ее мнению, выплаты в рублях будут являться нарушением антироссийских санкций, который ввел ЕС.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — сказала фон дер Ляйен. Ее слова привел Reuters.
Ранее президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства о том, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. По его словам, не имеет смысла поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать от оплату в валюте. Путин также сообщил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, которые зафиксированы в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.