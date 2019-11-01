В Думе ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
По мнению Морозова, такие высказывания Россия расценивает как «откровенное вмешательство во внутренние дела» страны.
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«Полуостров, как известно, по итогам референдума окончательно вошел в состав Российской Федерации, и все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно таким образом», — заявил депутат.
Морозов также указал, что требование пустить в Крым представителей международных организаций не имеет под собой смысла, так как никаких препятствий для посещения Крыма иностранцами не существует, Крым посещает много иностранцев, в том числе и европейские парламентарии.
Ранее сообщалось, что депутат Государственного совета Республики Крым Николай Юревич на то же заявление ответил, что возврат Крыма под юрисдикцию Украины невозможен.