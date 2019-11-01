В Думе ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

По мнению Морозова, такие высказывания Россия расценивает как «откровенное вмешательство во внутренние дела» страны.

Гордон объяснил, почему Украине сейчас не нужен Донбасс Подробнее

«Полуостров, как известно, по итогам референдума окончательно вошел в состав Российской Федерации, и все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно таким образом», — заявил депутат.

Морозов также указал, что требование пустить в Крым представителей международных организаций не имеет под собой смысла, так как никаких препятствий для посещения Крыма иностранцами не существует, Крым посещает много иностранцев, в том числе и европейские парламентарии.

Ранее сообщалось, что депутат Государственного совета Республики Крым Николай Юревич на то же заявление ответил, что возврат Крыма под юрисдикцию Украины невозможен.