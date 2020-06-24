В Думе ответили на претензии Киева по долгам за размещение флота в Крыму

Претензии украинских политиков, требующих уплаты долга за базирование российского флота в Крыму, «преодолели порог здравомыслия». Такое заявление сделал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

По его словам, Россия не может арендовать территорию сама у себя. Крым вошел в состав РФ в 2014 году, поэтому заключенное ранее соглашение с Украиной не действует.

«Украинский политик сильно погорячился, требуя от нас деньги за стоянку флота в Крыму, который Украине не принадлежит уже шесть лет. Что касается аренды до марта 2014 года — мы заплатили сполна», — указал депутат. Его слова привел телеканал RT.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Бондар пожаловался, что с 2014 года Россия перестала платить за базирование своего флота в Крыму и, по его словам, уже задолжала Украине несколько сотен миллионов долларов.