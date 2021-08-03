Россиянам посоветовали оформлять американские визы в других странах

Россиянам, желающим получить неиммиграционные визы США, стоит обратиться в американские диппредставительства в других странах. Об этом заявили в посольстве США в Москве.

«На неопределенный срок приостановлено рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок, как и предоставление других рутинных услуг для американских граждан и рассмотрение заявок на иммиграционные визы», — привел ТАСС слова представителя дипмиссии.

Собеседник агентства пояснил, что услуги перестали оказывать из-за сокращения штата сотрудников на 75%. Теперь обратиться в американское посольство в Москве смогут лишь граждане США только в чрезвычайных случаях. Под ограничения попали иммиграционные заявления, связанные с жизненно важными ситуациями и документы с истекающим сроком обращения по возрасту заявителя.

«Подающим заявку на визу следует обращаться в посольства или консульства США за пределами РФ», — посоветовали в посольстве.

С 1 августа в американском посольстве работают только 120 сотрудников. За пять лет такой состав работников стал минимальным. Сокращение штата произошло в результате объявления Россией ответных санкций.