Зеленский намерен открыть офисы «Крымской платформы» в других странах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах открыть офисы «Крымской платформы», которые будут работать над «возвращением» полуострова, не только на Украине, но и в других странах.

«„Крымская платформа“ будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, — там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма», — заявил Зеленский. Его слова привела пресс-служба офиса президента Украины.

Идея создания такой площадки, по словам Зеленского, возникла у него после переговоров в «нормандском формате», где предложили не поднимать тему Крыма.

Украинский лидер отметил, что свое участие в саммите подтвердили 45 стран, которые намерены подписать декларацию по его результатам. Однако, как пояснил Зеленский, документ открытый, поэтому другие страны тоже смогут присоединиться к этой декларации.

«Крымская платформа» пройдет 23 августа в Киеве. На саммите поднимут тему «возвращения» контроля над Крымом. Глава МИД России Сергей Лавров называл мероприятие шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что мероприятие лишено всякого смысла. По его словам, «логики никакой и здравого смысла в этой «Крымской платформе» нет».