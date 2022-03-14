Кассета взорвавшейся в Донецке ракеты попала на видео

Очевидцы показали, как выглядит кассета ракеты, которая разорвалась в центре Донецка днем 14 марта. Видео опубликовано в Telegram-канале НТВ.

Внутри кассеты, по внешнему виду напоминающей чашку, находились металлические шарики.

В 2010 году вступила в действие Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу и накопление кассетных боеприпасов. По состоянию на 2013 год конвенцию подписали 113 государств и 84 ратифицировали.

После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибли 20 человек, среди них есть дети.