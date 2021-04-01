Кравчук предложил вернуться к полному прекращению огня в Донбассе с 1 апреля

На Украине намерены вернуться к полному прекращению огня в Донбассе с 1 апреля. Предложение озвучил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Советник делегации в ТКГ Алексей Арестович уточнил телеканалу «Еспресо.TV», что инициативу Кравчук озвучил на заседании группы на уровне глав делегаций.

«Леонид Кравчук начал заседание по предложению <…> с нуля часов <…> вернуться к полному и всеобъемлющему прекращении огня. Сейчас рассматривается это предложение», — сказал Арестович.

Предложение, позже сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Хайди Грау и глава СММ ОБСЕ в стране Халит Чевик.

Данные по обмену пленными, по словам Арестович, появятся по итогам заседания гуманитарной подгруппы.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов ранее назвал неконструктивной позицию Киева по ситуации в Донбассе, которую украинская сторона заняла на заседании контактной группы.