Три гуманитарные акции провели в Донбассе и Херсонской области

Три гуманитарные акции провели 15 апреля для жителей Донбасса и Херсонской области. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Проводятся три гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, в ходе которых населению передается 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания», — сказал генерал-полковник.

Начиная со 2 марта российская сторона доставила на Украине более 11,9 тысячи тонн гуманитарных грузов. Всего провели 834 гуманитарные акции. За прошедшие сутки организовано 14 таких акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Харьковской и Херсонской областях.

Как отметил Мизинцев, украинская сторона снова не заявила ни одного гуманитарного коридора в сторону России. При этом власти Украины заявили девять коридоров на запорожском и донецком направлениях. Несмотря на это, за минувшие сутки из Донбасса и с Украины удалось эвакуировать в Россию более 23 тысяч мирных жителей.