На Украине захотели отменить штрафы за въезд в Донбасс из России

Власти Украины планируют отменить штрафы за въезд в Отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) из России. Об этом рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

«Это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, они штрафуются <…> Конечно же, наши граждане по обе линии фронта не должны быть оштрафованы», — рассказал Арестович в эфире телеканала «Дом».

Сейчас, по его словам, ведется работа по снятию действующего ограничения. Он добавил, что уже этим летом штрафы могут быть отменены.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто планирует посетить республики Донбасса по приглашению украинских властей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его обрадовали планы венгерского коллеги.