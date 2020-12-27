В доме престарелых умерли 18 пациентов после визита больного COVID-19 Санты

В общей сложности после визита Санты в доме престарелых заразился 121 пациент и 36 работников заведения.

Тревогу забили после того, как актер, исполнивший роль Санта-Клауса, получил положительный результат теста на COVID-19. Это произошло через три дня после посещения им дома престарелых. Как позже выяснилось, на мероприятии не соблюдались меры предосторожности: защитных масках были не все, а актеры не соблюдали социальную дистанцию с пациентами.

При этом вирусолог Марк ван Ранст выразил сомнение в том, что один артист мог заразить коронавирусов сразу такое количество людей. По его мнению, даже для суперраспространителя это слишком много. Ранст считает, что причиной массового инфицирования стала плохая вентиляция помещения.

Трехлетний ребенок в США перенес инсульт из-за коронавируса. При этом тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Однако у мальчика в крови обнаружили антитела. Кроме того, в мозгу ребенка врачи обнаружили тромб. Он образовался из-за нехватки кислорода на фоне коронавируса. Оперировавший трехлетнего мальчика врач полагает, что больные COVID-19 более склонны к тромбозу.