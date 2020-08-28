Принц Гарри снялся в документальном кино

Принц Гарри Уэльский принял участие в съемках документального кино от Netflix «Восходящий Феникс» (Rising Phoenix) об истории Паралимпийских игр.

Как написал портал Travel + Leisure, картина расскажет о том, как эти спортивные соревнования стали третьим по величине спортивным событием в мире, а также об известных спортсменах, которые принимали участие в них.

«„Восходящий Феникс“ — это история, которая нужна миру прямо сейчас. Мы сталкиваемся с истинной силой человеческого духа и абсолютной силой разума, чтобы преодолеть и достичь того, что большинство сочло бы невозможным», — отметил принц Гарри.

По словам его представителя, герцог Сассекский горд тем, что внес «вклад в этот уникальный и мощный документальный фильм» — в нем он расскажет о том, как создал Invictus Games («Игры непокоренных») для больных военнослужащих и ветеранов войны.

Ранее сообщалось, что Меган и Гарри выступят в качестве продюсеров своего собственного сериала про расширение прав и возможностей женщин, а также расовое равенство.