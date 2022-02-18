В ДНР заявили о попытках диверсантов устроить взрывы на химических объектах

Группа украинских диверсантов попыталась подорвать емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» в Горловке. Об этом сообщили представители Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, охранник предприятия, который обнаружил группу диверсантов, был ранен. Ему оказали медицинскую помощь.

«Только за утро ВСУ провели атаки на нефтебазу в районе населенного пункта Еленовка, на очистные сооружения и завод „Стирол“ в Горловке, а также вывели из строя две трансформаторные подстанции», — заявили в представители НМ ДНР.

Помимо этого, по их данным, сегодня вблизи населенного пункта Железная Балка наблюдатели ДНР выявили перемещение двух групп специального назначения вооруженных формирований Украины. В составе одной группы было 10 человек, во второй — 12. По диверсантам был открыт огонь.

«По данным нашей разведки, диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки», — отметили в ведомстве.

На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера.

Незадолго до боестолкновения разведка ДНР перехватила переговоры диверсантов на польском языке, заключили в пресс-службе Народной милиции.