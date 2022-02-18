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    18 февраля 2022, 15:50

    В ДНР заявили о попытках диверсантов устроить взрывы на химических объектах

    Ольга Назаркина

    Группа украинских диверсантов попыталась подорвать емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» в Горловке. Об этом сообщили представители Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

    В ДНР заявили о попытках диверсантов устроить взрывы на химических объектах

    По данным ведомства, охранник предприятия, который обнаружил группу диверсантов, был ранен. Ему оказали медицинскую помощь.

    «Только за утро ВСУ провели атаки на нефтебазу в районе населенного пункта Еленовка, на очистные сооружения и завод „Стирол“ в Горловке, а также вывели из строя две трансформаторные подстанции», — заявили в представители НМ ДНР.

    Помимо этого, по их данным, сегодня вблизи населенного пункта Железная Балка наблюдатели ДНР выявили перемещение двух групп специального назначения вооруженных формирований Украины. В составе одной группы было 10 человек, во второй — 12. По диверсантам был открыт огонь.

    «По данным нашей разведки, диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки», — отметили в ведомстве.

    На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера.

    Незадолго до боестолкновения разведка ДНР перехватила переговоры диверсантов на польском языке, заключили в пресс-службе Народной милиции.