В ДНР заявили о подготовке Генштабом ВС Украины плана вторжения в Донбасс

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) создал план вторжения на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Такое заявление сделал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Генштаб ВС Украины уже подготовил план о вторжении на территории республик, он скоро будет утвержден в Совбезе Украины (Совете национальной безопасности и обороны Украины — прим. ред.)», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ситуация с Украиной в последние месяцы остается острой. Западные СМИ и политики утверждают — Россия готовится напасть на эту страну. Российские власти не раз опровергали подобные сообщения.

В ДНР и ЛНР считают, что это украинские войска готовятся напасть на их территории. Ранее житель Донецкой области рассказал, что утром 12 февраля украинские силы в очередной раз обстреляли окраины Донецка. По словам местного жителя, он и другие люди в самопровозглашенной ДНР живут в постоянном напряжении.

Тем временем, по сообщениям СМИ, проекты о признании ДНР и ЛНР отправят на рассмотрение Госдумы.