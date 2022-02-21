Стало известно о гибели в ДНР одного военного и одного мирного жителя от обстрелов ВСУ

Жертвами обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали два человека. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей. Там отметили, что обстрел производился минувшей ночью.

«В результате украинской агрессии погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР, еще один получил тяжелые ранения, двое — контужены», — рассказали в Народной милиции ДНР.

По информации ведомства, еще один погибший — мирный житель. Он умер на остановке общественного транспорта в поселке шахты «Трудовская».

Ранее представители ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли населенные пункты Петровское и Старомихайловка. По словам властей ДНР, украинские военные использовали запрещенные по Минским соглашениям снаряды.

Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР 18 февраля начали эвакуацию населения в Россию. Это решение они объяснили угрозой военного наступления со стороны Украины. При этом украинские власти отрицают планы по захвату Донецкой и Луганской народных республик.