В ДНР заявили, что Украина подготовила фейк о массовой гибели мариупольчан
В НМ ДНР рассказали о попытке Украины обвинить РФ в массовой гибели мариупольчан
Власти ДНР сообщили, что украинские власти сфабриковали историю о якобы гибели тысячи мирных жителей в Мариуполе, чтобы дискредитировать действия российских военных. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.
«Командованию ВСУ офисом президента поставлена задача дискредитировать действия российских войск путем демонстрации западной общественности массовых захоронений мирного населения, якобы погибшего в результате артиллерийских обстрелов и авиационных ударов в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.
По данным Народной милиции ДНР, украинские военные вырыли траншеи глубиной более двух метров на старом городском кладбище Мариуполя. В качестве доказательства «массовой гибели мирного населения» они хотели предоставить захоронения останков украинских силовиков, погибших в ходе боевых действий.
«По сценарию, военнослужащие 72-го центра информационно-психологических операций сил специальных операций ВСУ провели постановочные фото- и видеофиксацию „братской могилы“ общей численностью до 1300 погибших», — указали представители Народной милиции.
Они отметили, что фальсифицированные материалы украинская сторона передала западным СМИ.
Конфликт Украины с Россией продолжает порождать множество фейков, ложных свидетельств «очевидцев», недостоверных видео и фото в соцсетях и мессенджерах.
Недавно в украинских Telegram-каналах распространился снимок, на котором якобы из тел погибших российских солдат выложена буква Z на снегу. На самом деле на фото — манекены.