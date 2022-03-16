В ДНР заявили, что Украина подготовила фейк о массовой гибели мариупольчан

Власти ДНР сообщили, что украинские власти сфабриковали историю о якобы гибели тысячи мирных жителей в Мариуполе, чтобы дискредитировать действия российских военных. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.

«Командованию ВСУ офисом президента поставлена задача дискредитировать действия российских войск путем демонстрации западной общественности массовых захоронений мирного населения, якобы погибшего в результате артиллерийских обстрелов и авиационных ударов в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

По данным Народной милиции ДНР, украинские военные вырыли траншеи глубиной более двух метров на старом городском кладбище Мариуполя. В качестве доказательства «массовой гибели мирного населения» они хотели предоставить захоронения останков украинских силовиков, погибших в ходе боевых действий.

«По сценарию, военнослужащие 72-го центра информационно-психологических операций сил специальных операций ВСУ провели постановочные фото- и видеофиксацию „братской могилы“ общей численностью до 1300 погибших», — указали представители Народной милиции.

Они отметили, что фальсифицированные материалы украинская сторона передала западным СМИ.

Конфликт Украины с Россией продолжает порождать множество фейков, ложных свидетельств «очевидцев», недостоверных видео и фото в соцсетях и мессенджерах.

Недавно в украинских Telegram-каналах распространился снимок, на котором якобы из тел погибших российских солдат выложена буква Z на снегу. На самом деле на фото — манекены.