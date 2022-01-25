В ДНР сообщили о нахождении в Донбассе с 2014 года иностранных военных инструкторов

Иностранные инструкторы с 2014 года находились и до сих пор остаются на территории Донбасса со стороны украинских силовиков. Об этом РИА «Новости» представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

«Иностранные инструкторы в том или ином качестве присутствуют с 2014 года. На данном этапе мы точно знаем, что в Донбассе находятся представители Британии и США. Их задача — подготовка на разных уровнях и к разным задачам подразделений противника. Они тут были с самого начала конфликта», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, силовики пользуются оружием и другими военными средствами образцов НАТО. В частности, сейчас у бойцов есть противотанковые переносные комплексы, снайперские винтовки образца НАТО, средства связи и контрбатарейной борьбы.

Военная операция в Донбассе началась в апреле 2014 года после госпереворота на Украине и создания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По последним сведениям ООН, жертвами конфликта уже стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины обсуждали украинские, российские, немецкие и французские политики. Однако Минские соглашения до сих пор полностью не выполняются.