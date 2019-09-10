В ДНР рассказали, как отставка Болтона повлияет на войну в Донбассе

Он заявил, что не ждет никаких серьезных изменений, связанных с увольнением Дональдом Трампом своего советника по нацбезопасности. По крайней мере, его отставка вряд ли повлияет на кратковременные стратегические планы, которые США планирует осуществить в ближайшие год или три.

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«Ситуация будет развиваться по уже понятному американцам и Владимиру Зеленскому сценарию. Это больше „грузинский сценарий“ стремительных реформ с попытками личностного роста и получением максимальной легальности и легитимности Зеленского. Возможно, американцы даже позволят ему поиграть в проевропейскую политику», — пояснил он.

Пургин отметил, что отстранение Болтана от занимаемой им должности является внутренней историей Америки, в которой была «использована Украина». По его словам, там очень много «энкаошников, грантоедческих структур и „людей мира“», которые на протяжении длительного времени взаимодействуют с разными организациями США. Сейчас они обладают определенным влиянием, так как «введены во власть».

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«Эти люди воспитаны с определенными подходами и на сегодняшний день являются очень серьезным балансирующим фактором, который будет уравновешивать, успокаивать ситуацию, даже если кто-то попытается ее разболтать в какую-либо из сторон», — заявил Пургин.

Он отметил, что сейчас военная повестка постепенно сменяется мирной политической, которая гораздо опаснее первой.

«Потому что это — влияние на население, информационная война и т. д. У нас мало кто к этому готов. И поэтому не очень ясно, что хуже — война или такой вот мир», — сказал Пургин..

Экс-спикер Народного совета ДНР также подчеркнул, что из-за смены повестки на политической арене начнут появляться другие персонажи, которые больше подходят для этой ситуации. Он считает, что именно поэтому Болтона сняли с должности советника президента по национальной безопасности — США «просто нужны другие инструменты».