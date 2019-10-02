В ДНР назвали сроки отвода сил
ЛНР и ДНР попросили Зеленского «не диктовать условия» по поводу ДонбассаПодробнее
Никоноров сообщил, что осуществление всех мероприятий будет происходить в соответствии с планом-графиком и является возобновлением обязательств сторон по рамочному решению, а не собственно разведением, пишет РИА «Новости».
«В этой связи условие семидневной тишины для начала мероприятий не применяется: процесс должен начаться с зафиксированной контактной группой даты — 7 октября. Проходить он будет в течение 30 дней синхронно, зеркально на двух участках», — добавил Никоноров.
В частности, будет проведен отвод сил, разминирование, а также демонтаж фортификационных сооружений, добавил представитель ДНР в подгруппе по безопасности.
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске ранее рассказал, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском. В Министерстве обороны Украины заявили, что технически силовики готовы к разведению сил. При этом в украинском ведомстве отметили, что соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней — это условие для начала процесса.