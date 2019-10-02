В ДНР назвали сроки отвода сил

Разведение сторон в районе Петровского и Золотого в Донбассе будет включать в себя отвод сил, разбор фортификационных сооружений, и разминирование. Процесс должен завершиться в течение 30 дней. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

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Никоноров сообщил, что осуществление всех мероприятий будет происходить в соответствии с планом-графиком и является возобновлением обязательств сторон по рамочному решению, а не собственно разведением, пишет РИА «Новости».

«В этой связи условие семидневной тишины для начала мероприятий не применяется: процесс должен начаться с зафиксированной контактной группой даты — 7 октября. Проходить он будет в течение 30 дней синхронно, зеркально на двух участках», — добавил Никоноров.

В частности, будет проведен отвод сил, разминирование, а также демонтаж фортификационных сооружений, добавил представитель ДНР в подгруппе по безопасности.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске ранее рассказал, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском. В Министерстве обороны Украины заявили, что технически силовики готовы к разведению сил. При этом в украинском ведомстве отметили, что соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней — это условие для начала процесса.