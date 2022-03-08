В ДНР назвали число погибших с начала спецоперации ополченцев

С начала спецоперации в Донбассе погибли 47 ополченцев и еще 179 получили ранения. Эти данные приводятся в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

«47 защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга, 179 боевых товарищей получили ранения», — говорится в сообщении.

О начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины, в ходе которой Вооруженные силы РФ начали наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры по всей территории сопредельного государства, рано утром 24 февраля сообщил президент РФ Владимир Путин.

В ответ на это Запад объявил о новом витке санкций в отношении РФ. Рестрикциям подверглись несколько крупнейших российских банков. Государственные компании оказались в затруднении из-за сложностей с привлечением иностранного капитала, были введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия объявила об остановке процедуры сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для самолетов РФ.