Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых

«Для подавляющего большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями-афроамериканцами с такими же академическими достижениями», — сказано в заявлении.

Расследование началось в сентябре 2018 года, после жалоб от нескольких азиатско-американских организаций, утверждавших, что три вуза Лиги плюща — Йельский и Брауновский университеты, а также Дартмутский колледж — предъявляли к азиатам более высокие требования, поддерживая квоту на прием чернокожих студентов. Претензии к Брауну и Дартмуту не рассматривались из-за недостатка доказательств.

Итогом расследования стало требование Минюста к Йельскому университету «не использовать расу или национальное происхождение в своем предстоящем цикле приема на бакалавриат 2020–2021 годов». Если же Йель хочет учитывать расу или национальность абитуриентов, он должен сначала уведомить Минюст, предоставив план по расовым квотам.