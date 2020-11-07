Двум 18-летним юношам и 17-летней девушке парижский суд предъявил обвинение в «соучастии в террористическом акте» по делу об убийстве школьного учителя во французском Конфлан-Сент-Онорин.

Об этом агентству АР сообщили собственные источники. Прокуратура потребовала поместить их под стражу, однако суд отправил в камеру только юношей. Девушка будет находиться под судебным контролем. Один из молодых людей является выходцем из Чечни.

Трое обвиняемых подозреваются в том, что контактировали с убийцей в соцсетях. До этого 22 октября обвинения были предъявлены еще семи гражданам. Во Франции возбуждено более 80 расследований в отношении комментаторов, оправдывавших в соцсетях убийство французского педагога.

Учитель истории Самюэль Пати был обезглавлен собственным 18-летним учеником 22 октября. Экстремист угрожал на месте преступления полицейским и был застрелен. Предполагается, что мотивом убийства стали карикатуры на пророка Мохаммеда, которые педагог показал на уроке, посвященном свободе слова.