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    26 апреля 2021, 20:17

    Россия призвала США и ЕС не вмешиваться в дела Молдавии

    Дарья Бунякова

    США и Евросоюз неоднократно вмешивались во внутренние дела Молдавии. В связи с этим Россия призвала страны воздержаться от влияния на внутриполитические процессы республики. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Россия призвала США и ЕС не вмешиваться в дела Молдавии

    «МИД России неоднократно обращал внимание на прямое вмешательство со стороны США и Евросоюза во внутриполитические процессы Молдавии, их явную политическую ангажированность, способствующую еще большей поляризации молдавского общества», — отметила Захарова.

    Она добавила, что страны Запада снова попытались повлиять на ситуацию в Молдавии на прошлой неделе. Поводом стало решение о принятии Декларации о признании захватнического характера Конституционного суда (КС) республики. Еще одной причиной послужила отмена решения о назначении нынешнего главы КС. Это произошло в 2019 году.

    «Вновь призываем коллег из США и Евросоюза воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Молдавии и не выходить за пределы норм дипломатической этики», — сказала Захарова.

    Официальный представитель МИД отметила, что США и ЕС призывают молдавский парламент уважать решения КС, но сами не проявляют того же к законодателям республики. По словам Захаровой, такая избирательность в очередной раз говорит, что для Запада важнее геополитический вектор Кишинева, чем так называемые демократические ценности.