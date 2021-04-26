Россия призвала США и ЕС не вмешиваться в дела Молдавии

США и Евросоюз неоднократно вмешивались во внутренние дела Молдавии. В связи с этим Россия призвала страны воздержаться от влияния на внутриполитические процессы республики. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«МИД России неоднократно обращал внимание на прямое вмешательство со стороны США и Евросоюза во внутриполитические процессы Молдавии, их явную политическую ангажированность, способствующую еще большей поляризации молдавского общества», — отметила Захарова.

Она добавила, что страны Запада снова попытались повлиять на ситуацию в Молдавии на прошлой неделе. Поводом стало решение о принятии Декларации о признании захватнического характера Конституционного суда (КС) республики. Еще одной причиной послужила отмена решения о назначении нынешнего главы КС. Это произошло в 2019 году.

«Вновь призываем коллег из США и Евросоюза воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Молдавии и не выходить за пределы норм дипломатической этики», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что США и ЕС призывают молдавский парламент уважать решения КС, но сами не проявляют того же к законодателям республики. По словам Захаровой, такая избирательность в очередной раз говорит, что для Запада важнее геополитический вектор Кишинева, чем так называемые демократические ценности.