МИД России отреагировал на санкции США из-за «вмешательства в дела Белоруссии»

МИД России считает, что американским властям вместо предупреждений, стоит дать Белоруссии самой разобраться со своими трудностями. Кроме того, США стоит самим отказаться от вмешательства во внутренние дела Минска.

Таким мнением поделился замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет РИА «Новости».

«Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами», — отметил он.

Рябков подчеркнул, что Россия «не вмешивалась и не вмешивается в дела Белоруссии», в отличии от Соединенных Штатов, которые «сплошь и рядом вмешиваются в дела других государств, причем самым бесцеремонным и грубым образом».

Ранее в СМИ появилась информация, что американские власти рассматривают возможность введения против России ограничительных мер. Такое решение примут в случае «в случае открытого вмешательства в ситуацию в Белоруссии».