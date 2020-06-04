В декабре состоится суд над россиянами за драку с фанатами в Марселе
Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат одного из россиян Петр Куршин. С 7 по 11 декабря должны состояться слушания и будет вынесен приговор.
Все это время болельщики находятся в тюрьмах Марселя. Куршин заявил, что Ивкину отказали в переводе под домашний арест из-за его национальности, при этом в марсельской тюрьме «не пекутся о здоровье заключенных».
«Мы надеемся, что наши усилия принесут плоды раньше этого срока, и еще раньше декабря Михаил будет как минимум переведен под домашний арест», — сказал Куршин.
Как написал «Чемпионат», полтора года из трех лет, прошедших с момента задержания Ивкин и Косов провели в тюрьме. Максимальный срок по статье об организованном насилии с применением оружия предполагает тюремное заключение сроком до 15 лет.
Издание утверждает, что следователи собирали улики не на месте преступления, а в российских соцсетях.
Суд Кельна в июле 2016 года приговорил к условным срокам пять россиян, избивших трех испанских футбольных болельщиков.