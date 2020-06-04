В декабре состоится суд над россиянами за драку с фанатами в Марселе

Суд над футбольными фанатами из России Михаилом Ивкиным и Павлом Косовым, которые обвиняются в нападении на английского болельщика Эндрю Бэйча во время проведения ЧМ-2016 по футболу, состоится в декабре.

Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат одного из россиян Петр Куршин. С 7 по 11 декабря должны состояться слушания и будет вынесен приговор.

Все это время болельщики находятся в тюрьмах Марселя. Куршин заявил, что Ивкину отказали в переводе под домашний арест из-за его национальности, при этом в марсельской тюрьме «не пекутся о здоровье заключенных».

«Мы надеемся, что наши усилия принесут плоды раньше этого срока, и еще раньше декабря Михаил будет как минимум переведен под домашний арест», — сказал Куршин.

Как написал «Чемпионат», полтора года из трех лет, прошедших с момента задержания Ивкин и Косов провели в тюрьме. Максимальный срок по статье об организованном насилии с применением оружия предполагает тюремное заключение сроком до 15 лет.

Издание утверждает, что следователи собирали улики не на месте преступления, а в российских соцсетях.

Суд Кельна в июле 2016 года приговорил к условным срокам пять россиян, избивших трех испанских футбольных болельщиков.